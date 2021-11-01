入境豁免檢疫下周五起收緊　領事館人員等抵港須坐疫監

過去豁免檢疫群組引起社會關注，更曾出現2宗涉及4名人士在自我隔離期間確診的輸入個案。政府今(11月1日)終宣布全面收緊豁免檢疫安排，外國領事館及機構人員到港後必須於指定檢疫酒店接受隔離，而跨境貨車、巴士司機、相關車務人員、航機機組人員、貨船船員及政府人員仍可豁免檢疫。政務司司長李家超指收緊措施可更有效防範境外輸入個案，創造條件盡快通關。而身兼行政會議成員的議員葉劉淑儀則認為，港府對外非常友善，不需擔心措施會在外交層面帶來壞印象。

新措施下，政府取消絕大部分豁免類別人士到港後免檢疫的安排，外國領事館及機構人員到港後不得家居隔離，而總領事或同等/較高職級的駐港代表則須在檢疫期內進行家居自我隔離，期間不得離開隔離地點及與公眾接觸。而一直引起社會關注，因從事重要經濟活動的免檢疫群組已被取消，但當局在公告中提到，若在相關群組以外的人欲豁免檢疫，政府仍會「按個別特別情況考慮，嚴格審核」。

被問到中央駐港機構人員和領事館人員是否有不同對待，政務司司長李家超表示，過去曾有2宗與領事館人員相關的確診個案，亦有豁免人士曾不守條件，故需收緊措施，強調新措施可創造條件盡快通關。

另外，當局強調會加強豁免人士的監管，並已指定專門負責監管活動受限人士的統籌主任，確保豁免人士在港進行指定活動期間確切執行閉環式管理原則。政府發言人則表示，一經發現有任何違反豁免條件的情況，有關人士的豁免資格將被撤銷，並即時送往檢疫中心進行強制檢疫。

身兼行政會議成員的議員葉劉淑儀認為，社會不需有「奴才心態」擔心此舉得罪外國人，又認為收緊豁免是無可厚非，指早前有沙特阿拉伯領事人員家屬雖獲豁免檢疫，但卻違反居家檢疫令外出，及後更確診增傳播風險。如香港希望早日與內地通關，就應嚴防輸入個案。對於中央駐港機構人員繼續獲豁免，葉劉指香港為中國一部分，不可直接比較，認為要維持政府運作就需要豁免。