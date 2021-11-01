無遵通知提交民陣文件　陳皓桓認罪罰款8000港元

涉及多宗非法遊行案並且正在服刑的前民間人權陣線召集人陳皓桓，於上周五（10月29日）再被控沒有遵從通知規定交文件罪，案件今天（1日）在西九龍裁判法院提堂。陳今天沒有律師代表，承認違反《社團條例》所訂之控罪。他求情指自己每個月都被人加控，指不明白警方為何不追究19年前的民陣創辦人，而是向他個人追究。本控罪最高可罰款2.5萬港元，署理總裁判官羅德泉考慮他認罪，最終判罰款8000港元，限3個月內由家人代交。

25歲的被告陳皓桓，被控一項沒有遵從通知規定提交資料罪，指他於2021年5月6日在香港，作為民間人權陣線的幹事，或在香港管理或協助管理該社團的人，並已獲根據香港法例第151章《社團條例》第15(1)條送達通知，而沒有在指明時限內遵從該通知的規定。陳答辯時表示「匹夫無罪，懷璧其罪。我既然懷璧，我認罪」。

陳承認的案情指，民陣自2002年成立，為超過50個民間組織提供平台，2006年曾經向警方註冊成為社團，兩個月後告知警方已解散並取消註冊，但其實仍然活躍於組織公眾集會及遊行，並設有官網，亦會定期更新社交媒體評論時事，招攬公眾支持。2021年4月21日，警方向時任民陣召集人，即被告，以及副召集人黎恩灝發書面通知，要求他們在5月5日或之前向警方提交資料，包括解釋為何在2006年之後沒有註冊為社團、詳列2006年9月後舉辦的遊行集會詳情、公開民陣的收入來源、開支、銀行户口詳情等等。警方在4月26日將通知親身交給被告，並於5月4日收到被告電郵回覆指將不會回答通知列出的問題，同日被告在區域法院外接受傳媒訪問時，同樣表示不會向警方提交資料。

本案今天甫開庭，陳便稱自己不需再聘請律師代表，「因為都唔係啲法律嘅嘢」，而是「政治事件」，並表示自己已在囚室花費半小時寫好求情信，希望裁判官今天聽取答辯後一併處理求情及判刑。其求情信指民陣成立以來，透過舉辦合法、和平、理性、非暴力的集會遊行推廣民主，為廣大市民發聲，19年來與警方保持合作，被警方稱為「合作夥伴」，有前特首亦曾形容民陣為「朋友」。直到今年4月收到警方信件，在查問之下才知道原來民陣的前主事人不認同《社團條例》及《公安條例》，故沒有註冊，亦沒有留下紀錄，故不能回答警方的問題。陳表示作為民陣召集人，願意一力承擔刑責，但不明白為何警方不向民陣創辦人查問，並一直與沒有註冊的社團合作，但又不作提醒，直至19年後的今天才對他個人作出起訴。

裁判官指，本項控罪針對被告無交資料，與民陣的宗旨或目的無關，而民陣在多年來有相當程度活動，無交資料會令警方工作延誤。故以罰款1.2萬港元為量刑起點，考慮到陳認罪，最終判罰款港幣8000元。

案件編號：WKCC 4427/2021