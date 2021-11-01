以性交片裸照勒索女子200萬元　2男罪成判囚

一名女子報稱前年被人用性交片段及裸照勒索200萬元，2名男子因而被控勒索罪及欺詐罪。案件今年5月於區域法院開審，為保護女事主，事主與2被告的身份均被下令保密。至上月2名被告被裁定罪名成立。法官今天（1日）判刑時指他們的行為屬欺壓女事主，對女事主來說是殘酷及冒犯，令她飽受折磨，最終決定分別判2人監禁73個月和67個月。

本案2名被告，依次以W.Y.L.M.及K.D.D.H.作為庭上稱呼之代號。他們被控於2019年7月31日至2020年1月2日間，在香港以恫嚇方式不當地要求女事主Ｘ交出200萬元。首被告另被控一項欺詐罪，指他向Ｘ虛假地表示，把由他所拍攝顯示Ｘ與他性交的一個錄像、多張Ｘ的裸照與涉及性的照片的資料交予Ｘ，並會提供刪除儲存裝置上的相關資料的證據，且不會再保留任何相關資料，以意圖詐騙及誘使Ｘ交出200萬元。法庭早前下令，禁止傳媒報道她的姓名、地址、職業、案發地點、她與被告的關係等，即使她早前在庭上作供，亦是在屏風後作供。2名被告同樣被匿名處理。

法官判刑時指，2名被告勒索X的金額不少，他們還把性交片段保留，令X恐懼日後或會再被勒索，更憂心其事業有可能因而被摧毀，這些均屬加刑因素。法官直指被告對X殘酷，屬冒犯及欺壓，令X飽受折磨，考慮所有因素後決定將首被告判囚73個月，次被告則判監67個月。

據案件證供，次被告擁外國大學法律學位。X在初收到次被告發送予她的勒索電郵時，她害怕若性交片段和裸照流出，對其事業及名譽會帶來傷害。她曾問次被告是否代表首被告，並見到電郵內容看似具法律效力，故透過朋友找律師協助處理。她亦透過社交網頁找首被告詢問，首被告卻向她發送片段和3張裸照。X其後獲法庭頒下禁制令，禁止公開有關片段與照片，但次被告卻再向她及其律師發電郵，一方面表示會遵守命令，但又提到或會出現意外，令她感到受威脅，若不付錢資料便會流出。最終2名被告於2020年1月2日被捕。

案件編號：DCCC 241/2020