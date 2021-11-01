第3季GDP較去年同期升5.4%　私人消費開支升幅放慢至7%

本港經濟逐漸復甦，政府統計處今日(1日)公布，今年第3季的本地生產總值(GDP)預先估計數字，較上年同期實質上升5.4%，本地生產總值持續擴張是由於內部及對外需求均維持穩健增長，而第2季的升幅為7.6%。

按GDP各主要組成部分分析，今年第3季大部分的升幅放緩，私人消費開支私人消費開支與上年同期比較實質上升7%，稍低於第2季的7.2%；按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，上一季上升3%後，在第3季與上年同期比較實質上升4.1%。

本地固定資本形成總額，與上年同期比較實質上升11%，遠低於第2季的23.9%升幅。同期，按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額與上年同期比較錄得14.3%的實質升幅，升幅較第2季的20.5%有所放緩。；貨品進口繼上一季按年上升21.4%後，在第3季實質上升16.5%。

服務輸出與去年同期比較實質上升4%，稍高於第2季的3%升幅；服務輸入則上升6.4%，低於第2季的10.6%升幅。經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在今年第3季較第2季實質上升0.1%。

政府發言人表示，隨着環球經濟活動持續恢復和本地新冠肺炎疫情穩定，香港的經濟復甦在第3季更見穩固。貨物出口維持顯著的按年增長，與消費相關的活動亦進一步恢復，惟訪港旅遊業仍然幾近冰封，制約了經濟復甦的步伐。

發言人續指，按主要開支組成部分分析，整體貨物出口在堅實的外部需求支持下，按年錄得雙位數升幅，服務輸出進一步溫和上升，而受惠於本地疫情穩定、勞工市場情況改善和消費券計劃，私人消費開支續見可觀增長。營商前景在過去一年有所改善，整體投資開支進一步增長。

展望未來，疫情發展尤其是更具傳染性的變種病毒威脅，以及許多經濟體出現供應瓶頸，將繼續為全球經濟前景帶來下行風險。此外，能源價格飆升以及美國和歐洲的通脹壓力偏高，為主要央行貨幣政策的未來走向帶來不確定性、中美關係和地緣政治局勢的發展也須關注。