公院要求強制用安心出行　工會質疑拒掃描是否不獲醫治

公立醫院今日(1日)起要求所有職員及訪客均要使用「安心出行」流動應用程式，有關安排今日首日實施，隨即惹民憤。有前線醫護工會表示，有個別醫院於主要出入口，張貼至少10個不同部門的「安心出行」二維碼，令市民無所適從，更因怕被罰款，出現「見碼就掃」的情況，令追尋密切接觸者變得更困難。工會要求煞停強制公立醫院使用「安心出行」的安排。

該工會指出，當局本就可繼續沿用現行於各部門的探訪紀錄「Hospital Visit」及手寫表格，作有效追蹤，加上當局本已備有職員上班的紀錄，對職員進行接觸追蹤工作易如反掌，根本毋須要使用有關程式，惟當局卻選擇疫情受控下，要求員工掃描「安心出行」，實屬無理。工會指今日接獲於病房工作的職員反映，今天實行的第一天未有使用「安心出行」程式，被病房當值主管發現，需直接向部門運作經理解釋。

工會又指市民求診急症室亦要掃碼，如有病人因無謂的要求而延誤求醫，醫管局實在難辭其咎，並指如果有病人前往醫院求診卻堅持不願使用「安心出行」程式，而他不屬那些受豁免人士的類別當中，「他是否就不能接受醫療服務，不能求醫？被排拒於香港公共醫療體制之外？」