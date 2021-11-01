港府認可阿根廷及亞美尼亞疫苗接種紀錄　周三起該國港人可返港

持有阿根廷及亞美尼亞發出疫苗接種紀錄的香港居民，由周三起可登機回港。

政府今（1日）公布，已與阿根廷政府完成商討，將認可阿根廷及亞美尼亞發出的疫苗接種紀錄，作為曾於A組指明地區逗留的香港居民用作登機來港的認可疫苗紀錄，相關安排將由周三（3日）凌晨零時起實施，並將會繼續與其他地區就疫苗接種紀錄認可安排進行商討。

政府指，雖然阿根廷目前並非A組指明地區，但有關安排可便利持該地區相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，從A組指明地區登機來港。有關旅客所接種的疫苗必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

此外，政府早前宣布接受歐盟新冠數碼通行證機制下認可的疫苗接種紀錄，歐盟最近宣布在該機制下，認可由亞美尼亞發出的疫苗接種紀錄等同歐盟成員國發出的疫苗接種紀錄，故政府亦由周三起接受亞美尼亞發出的疫苗接種紀錄。

政府由8月20日起對海外抵港人士入境實施嚴格防控措施，要求於登機當天或之前21天曾逗留A組指明地區的人士，須為已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄的香港居民方可登機來港。

認可疫苗接種紀錄包括由香港發出的疫苗接種紀錄、由內地或澳門當局或其認可機構發出的疫苗接種紀錄、由經世界衞生組織指明當地監管機構為嚴格監管機構的國家的相關主管當局或其認可機構發出的疫苗接種紀錄；或香港與當地政府達成認可安排而由相關主管當局或其認可機構發出的疫苗接種紀錄。