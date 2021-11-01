疫苗基金接537宗傷亡申請　66宗獲賠783萬

港府大力「谷針」，至上月底疫苗保障基金已接獲537宗傷亡個案申請，當中66宗獲批，而17宗死亡的個案卻不獲批。政府的疫苗保障基金今日(1日)發表最新的保障基金申請概覽，顯示截至上月23日，基金共接獲520宗傷害，及17宗死亡個案申請，基金已處理345宗個案，當中66宗傷害個案的申請獲批，涉款783萬港元，平均每宗個案獲賠約11.9萬港元。

在傷害個案申請中，獲賠患者的副作用涉及速發嚴重過敏反應、住院治療、貝爾面癱、心肌炎/心包炎、多形性紅斑等個案。另外，仍有187宗個案仍在處理中、148宗不符申請資格被拒、116宗獲專家委員會評定無關或不可分類，及3宗按嚴重程度評估結果不獲批保障金的個案。

而在17宗死亡個案申請中，11宗獲專家委員會評估認為，與所接種疫苗無關或不可分類、5宗仍在處理中，1宗不符申請資格被拒。基金指到，保障基金個案的審批會根據嚴重程度評估框架進行，考慮因素包括事故有否對身體造成長期損害，強調到目前為止已完成嚴重程度評估的個案暫不涉及長期或永久性身體損害。