西九M+博物館下周五開幕　稍後公布預約安排

西九文化區M+博物館將於下周五(12日)對外開放，首年免費入場，西九當局稍後會公布預約安排，每2小時為一時段，同一時段可以容納6,000人入場參觀。M+藏品共有7,700多件，當中24%來自香港藝術家，其他主要來自亞洲地區。

而M+藏品包括來自敏感的內地藝術家艾未未，西九當局表示，不會干涉策展人選擇藏品展出，否則M+不是國際級博物館，相信他們懂得拿捏紅線，不會違法，當局亦不希望事先審查展品。M+開幕在即，但當局仍拒絕透露會否展出艾未未作品。

至於香港故宮文化博物館，將於明年7月開幕，將有900多件故宮珍藏，當中160件為國家一級文物。西九當局形容，運送大批文物來港是挑戰，但有信心香港故宮如期開幕。

商業設施方面，當局表示，年底會有藝術廣場大樓招標，明年便有收入，相信可以支持未來幾年營運，而零售餐飲設施也會繼續出租。

M+館藏問題一直爭議不絕，早前就有議員指瀏覽M+網站時，發現顯示着一幅藝術家艾未未向天安門廣場「舉中指」的作品，認為相片涉嫌違反《港區國安法》，要求政府正視。民政事務局隨後表示，博物館及內裏的展品也需要遵守國安法，如國安公署清楚指明有關作品違法，局方及和西九管理局會嚴肅處理。