美酒佳餚巡禮今開鑼 旅發局再推Winecation 最平630元住宿品酒

「香港美酒佳餚巡禮」今日(1日)開鑼！香港旅遊發展局再推出出優惠，與逾20間酒店設計美酒佳餚住宿計劃「Wine-cation」，將宅度假與品酒聯乘，價格由630至5,380港元不等。其中，最超值當屬「悦品酒店‧荃灣」，630港元便包1晚住宿與2人用下午茶與氣酒，另外，四季酒店與文華東方酒店亦有參與。

旅發局的美酒佳餚巡禮一向深受歡迎，今年再次以實體形式舉行，除了早前公布在逾400間餐廳、酒吧，以優惠價享受美食及品酒外，今再公布與25間酒店推出優惠，市民可於整個11月，以優惠價品酒兼享用酒店住宿，有酒店亦舉辦品酒體驗班、品酒套餐等。

其中「最抵」是悦品酒店‧荃灣推出的630港元住宿優惠，而港人較熟悉的傳統星級酒店四季酒店與文華東方酒店亦有參與，當中，文華東方酒店以3,795港元，便可入住1晚住宿、特色品酒工作；四季酒店則以3,660港元，包1晚酒店住宿連雙人早餐，與葡萄酒及芝士品味工作坊。

最昂貴則為柏寧酒店，其體驗為由5,380港元，包1晚住宿連免費客房升級至尊貴豪華行政客房、享用指定2人6道菜套餐連侍酒師餐酒配對、免費參加酒店體驗班等。