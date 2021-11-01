建築工涉強姦繼女案　事主形容繼父超級惡心

建築工人被指在4年內多次性侵犯兩名未滿16歲的繼女，更以趕走她來要挾其中一名繼女就範。案件今天(1日)於高院續審，控方播放較年長的繼女X之錄影會面紀錄。她指在約4年間多次遭繼父性侵犯，包括約3次遭強姦及約10至15次強迫替繼父口交，直言非常討厭及憎恨繼父，認為他超級惡心。

代號「WYT」的67歲被告，早前於高院否認一項企圖強姦、3項強姦、3項向16歲以下兒童作出猥褻行為及3項非禮罪。10項控罪發生於2015年8月至2019年12月底，當中9項控罪涉及當時11至15歲的事主X，餘下一項非禮罪則涉及X當時約8至9歲的胞妹Y。除一項控罪發生於被告在港的住所外，其餘9項控罪均發生於事主母親M在內地汕尾市的家中。

控方今播放事主X與警方進行的錄影會面紀錄，X訴說約4年間遭被告性侵的經過，X指被多次強迫替被告口交的過程中，她沒有望過被告的樣貌，因為「望到都覺得嘔心」，又指其陰莖有「好核突」及惡心的味道。她指10多次被強迫口交的事件中有2次她較有印象。X又指被告亦曾不止一次在性侵犯她後叫她不要告知母親，否則她們便沒錢使，X亦因此很討厭及憎恨他。X又指被告亦試過用恐嚇方式逼她口交，否則就要她返回生父處，「唔使留喺度」，她當時感到迷惘及慌亂，所以便替被告口交。

X指被告除強姦她及逼她口交外，於2019年亦曾試過有次在香港家中，以要她為他按摩雙腿，令她觸碰其陰莖，及在同年近聖誕回內地時，藉詞替她背部塗濕疹藥膏，而兩度觸碰她胸部。

案件編號：HCCC 309/2020