尼泊爾女子向裁判官索償成功　官因無交抗辯書被判敗訴

因涉違規過馬路被票控但最終脫罪的尼泊爾籍女子，於超過90天的馬拉松審訊後，於前年被判罪名不成立。她在案件裁決前先入稟區域法院，先向主審裁判官何麗明索償，指何錯誤下令要她保釋，及要每天出庭應訊，等於變相將她禁錮於法庭，要求何賠償逾170萬港元，成為要求法庭賠償的罕例。何官早前指對方的指控無理，申請剔除訴訟；原告則以何沒有依期存入抗辯書為由，要求法庭直接判她勝訴。區院法官歐陽浩榮今天（1日）頒判詞，駁回何的剔除申請，並指何是故意及無禮地不依期交抗辯書，直接頒令原告勝訴，但金額則待議。

本案原告Thapa Kamala，被告則是時任東區法院暫委法官何麗明。據判詞指，被告指原告並無可爭辯的理據，案件屬濫用法庭程序，不過法官並不認同。法官指被告於申請剔除的文件中，用大量篇幅解釋她當時有權要求原告交保釋金，但法官認為這並非申請剔除訴訟的重點，而應在正審時處理。法官亦不認為原告並非完全沒理據致須將訴訟剔除。被告指如不剔除訴訟，會破壞法庭審案的司法獨立，且認為原告是有不當目的提告，想藉此作威脅，令原告在過馬路案脫罪。不過法官指出，司法人員並非完全可豁免被提告，要視符其決定有否超越其法律權限，而原告亦有權就其權利受損一事進行訴訟。法官因此終拒絕被告的剔除申請。

法官繼而指出，法庭早於2019年6月，已頒令被告要在同年7月22日前呈交抗辯書，逾期不能補交，原告可直接申請勝訴。雖然被告其後申請剔除訴訟，但並不等於毋須遵守呈交抗辯書之命令。而且被告亦沒有提出任何延文的申請。法官認為被告是故意及無禮地不遵從命令，因此決定不給予任何機會，直接頒令原告勝訴，及下令被告要原訟的訟費。至於賠償金額方面，法官則表示容後再議。

案件編號：DCCJ 1719/2019