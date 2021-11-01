街市買餸要掃安心出行　市民掉頭走檔販生意慘

非獲豁免人士今日(11月1日)起進入政府處所，必須使用「安心出行」。在食環署管理的葵芳榮芳街街市，有檔販指人流較平日少一半，生意受嚴重打擊，若情況持續，不考慮休業一段時間，亦有檔販痛斥新政策擾民。有市民得悉進入街市需掃「安心出行」時，便掉頭離開。

東網記者在今天下午到葵芳榮芳街街市視察，街市內的顧客寥寥可數，出現檔販多於顧客的情況，有檔主選擇提早收工，場面冷冷清清。豬肉檔檔主陳先生表示，今天的人流及生意較以往少了一半，並指着枱面的豬肉稱，平日下午3時已經大致售出所有豬肉，今天卻全部還在，他指出今天只靠熟客光顧才有生意，並引述他們指措施麻煩，明天不會選擇入街市。

陳續稱市民街市買菜所需的時間不長，認為強制掃描「安心出行」的措施沒有必要，希望政府食環署街市列入豁免範圍，並表示若果惡劣的經營環境持續，會考慮休業一段時間。

另有魚檔職員表示，今天的生意少了三分之一，形容跌幅「好犀利」。她痛斥街市職員不願意為長者填寫訪客記錄表，令長者卻步。她又稱今天的生意不足以交租，認為政府維持措施時應該減租。另一魚檔職員補充指，已因應新措施減少購貨，但仍剩大量存貨，慨嘆今天收入不夠支付租金及購貨。

至於顧客方面，有數名市民因得悉要掃碼，即使到了街市門口卻選擇不進入。市民凌小姐本打算到街市買魚，但由於她的電話設備偏舊，昨晚未能下載「安心出行」程式，最後選擇放棄進入街市。她指措施並不方便市民，但認為沒有辦法，只好請家人協助購買。另一市民余先生亦打算進街市買魚，但因已手持數袋餸菜，不方便再取手機掃二維碼，只好選擇光顧街邊魚檔。