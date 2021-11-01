10校爆上呼吸道感染納強檢　曾到訪者須本周三前檢測

再有10間學校因爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，政府今日(11月1日)表示，因有關疾病病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別已被納入強制檢測公告，任何在上月19日至今日期間，曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士，須於本周三(3日)或之前接受檢測，如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於本周五(5日)或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

相關學校或其指明級別，包括香港新界元朗錦上路吳家村83A聖公會聖約瑟堂幼稚園；香港新界屯門屯門市地段242號翠林花園第2層保良局易桂芳幼稚園；香港新界粉嶺欣盛苑商場KG01號鋪香港宣教會優質幼兒學校；香港九龍鑽石山鳳德邨鳳德社區中心5樓基督教香港崇真會安強幼兒學校；香港新界大埔鳳園路9號嵐山綠茵英文(國際)幼稚園(嵐山)/綠茵國際幼兒園(嵐山)；香港新界沙田鞍誠街26號合一堂單家傳紀念幼稚園；香港九龍黃大仙黃大仙上邨達善樓地下香港小童群益會樂緻幼兒園暨幼稚園(黃大仙)；香港薄扶林大口環道15及17號香港紅十字會甘迺迪中心；以及香港鴨脷洲鴨脷洲邨利怡樓地下1至16號香港耀能協會鴨脷洲幼兒中心。

另外，香港新界沙田美林邨屋邨小學第一校舍東華三院蔡榮星小學，就讀四年級的學生及曾面授該等學生的指明學校老師，亦需遵從上述安排。