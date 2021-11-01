政Whats噏：指疫情令市民精緒大受困擾　潘佩璆促盡快通關

新冠肺炎疫情纏繞香港接近兩年，代表咗市民都無得去旅行兩年，就連返去內地同家人見面都有困難。本身係精神科醫生嘅前議員潘佩璆就話佢有好幾位因為通關無期而情緒大受困擾需要求診的病人，認為香港確實有盡快通關嘅必要啊。

潘醫生話內地至今仍然唔接受從香港赴內地免隔離，令好多需要來往兩地嘅人都感到十分不便，更加有市民因為通關無期而情緒大受困擾，要搵佢求診。

據佢了解，香港一直無法同內地澳門通關嘅最主要原因，係因為香港無一套具有追蹤功能嘅健康碼。對於有人質疑政府追蹤市民行蹤等於侵犯私隱，佢話其實大家每日都用嘅社交平台例如Google、Facebook等都有紀錄用家私隱，亦會應當地政府要求上繳數據。佢批評唔少港人心向西方，對於中國嘅一事一物充滿偏見，總係不以為然，當中恐怕就有不少特區政府官員同公共衞生專家。

佢認為香港嘅唯一出路就係全民使用有追蹤功能嘅健康碼，同內地看齊，盡快通關。佢話通關後港人喺內地嘅生意能夠運轉，而無機會出國嘅內地遊客亦會重臨香港，令香港嘅繁榮景象重現喎。