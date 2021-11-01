口服藥驗出含有毒成分甲氧沙林　4女服用後中毒嘔吐入院

1款名為「Hemohim」的口服產品被發現含有未標示有毒成分「甲氧沙林」，或會引致肝損傷，4名42至72歲女子為改善健康狀況而服用該產品後，出現茶色尿、黃疸和嘔吐等病徵，全部須住院治療，現時已出院。衞生署今日(11月1日)表示，正調查產品的來源，如有需要會採取執法行動，同時呼籲市民切勿購買或服用相關產品，以免影響健康，如曾經服用並出現病徵，則應立即求醫。

衞生署於上周五(10月29日)，接獲醫院管理局通報4宗出現急性肝損傷的懷疑中毒個案，涉及上述4名女病人，她們在今年4月至9月期間，出現茶色尿、黃疸和嘔吐等病徵，全部須住院治療，現時已出院。

4人均報稱曾服用相關產品以改善健康狀況，服用時間介乎2周至6個月。而衞生署從病人獲取2個產品樣本，政府化驗所今日確認產品樣本均含有甲氧沙林。

甲氧沙林被認為可能會引致肝損傷，其他常見副作用包括惡心、頭痛、暈眩、疲倦、抑鬱，以及皮膚對陽光反應等。該成分是列於《藥劑業及毒藥規例》(第138A章)下的物質，用於治療包括銀屑病及白蝕等疾病。