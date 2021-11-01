網傳近日多人信用卡被盜用　東亞：無資料外洩情況

近日網上有多名使用東亞銀行信用卡的網民表示信用卡遭盜用，不少苦主更聲稱要支付盜用的簽帳，並指信用卡熱線打不通，惟親身到分行處理時，職員卻又要求苦主致電熱線，令一班苦主求助無門。東亞銀行今日(11月1日)回覆東網查詢指，沒有信用卡資料外洩的情況，但早前有第三方的付款處理機構已公布出現資料外洩的事件，相信近期市場上信用卡盜用情況有所增加，是與此有關，惟該行表示，未見有大量信用卡被盜用的情況。

東亞銀行發言人指已與發卡組織聯繫，加強保安措施，篩查可疑的信用卡交易，以減低有關的影響。如客戶有需要查詢帳戶資料，可透過24小時熱線電話聯絡本行。如有關可疑交易證實並非由客戶授權進行，客戶不須為盜用的簽帳負責。

另外，金融管理局呼籲市民提高警覺，留意1個由東亞銀行有限公司所發出關於欺詐網站及「網絡釣魚」短訊的新聞稿，有關銀行已向金管局匯報事件。金管局提醒公眾，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領他們到其網站進行交易，更不會以電話、電郵及手機短訊(包括以超連結方式)，要求客戶提供任何敏感的個人資料(包括登入密碼和一次性密碼)。