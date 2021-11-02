機管局引無人車巡邏跑道　明年禁區測試無人駕駛巴士

無人駕駛拖車早於2019年，已由香港機場管理局引入香港國際機場。早前機管局宣布，無人駕駛巡邏車亦已於2021年第3季正式投入運作，成為全球首架於機場禁區內巡邏的無人駕駛巡邏車，現於跑道南其中一段1.5公里的路段服役。機管局亦預計於明年第3至第4季，在禁區測試無人駕駛巴士，並期望於2024年可正式把無人駕駛的技術應用於三跑系統上，以及應用於港珠澳大橋香港口岸和機場來往航天城的天橋上，直到2028年再延伸應用至東涌。

機管局機場運行副總監姚兆聰表示，由2019年開始運作的無人駕駛拖車技術，運行至今已行走了7萬公里，暫無任何因它而起的意外，機管局後來更加強此技術的負重程度，使其可以運送重達20多噸的貨物。近來機管局再將此技術應用於巡邏車上，以取代傳統的人手巡邏。

現時機管局有4輛無人駕駛巡邏車，其中2輛已於跑道南正式投入運作，另外2輛料會用於巡邏海岸線。巡邏車日夜間均會運作，當偵察到有人於跑道南邊界圍網3米範圍以內時，就會發出警告，同時影像亦會傳送至控制中心，方便派人處理事件。

姚兆聰稱，整個無人駕駛車輛計劃耗資約5000萬港元，現正研究無人駕駛巴士，目標於2023年第1季，禁區內接送機場員工到不同地點工作。至於將來會否用於載客，他指運輸署正研究為無人駕駛車輛發牌，屆時需要取得無人駕駛車牌才可載客。