入街市要掃安心令人流大減　商販叫苦　食環署死撐：要時間適應

港府聲稱為加快中港通關，昨日(1日)起強制市民進入政府處所必須使用「安心出行」，令本來熙來攘往的街市變成異常冷清，商販指市民嫌掃碼麻煩而不入街市，生意大跌近半。食物環境衞生署署長楊碧筠今早(2日)在電台節目表示，管理層昨日分批到21個人流較多的街市觀察，認為情況大致暢順，但承認新安排實施初時難免未臻完善，需要時間適應及磨合。

楊表示，部分街市較為繁忙，有長者第一次使用「安心出行」或未有安裝好，亦有不熟習掃描程序等，需要職員協助。她指，昨日因應新安排抽調人手在街市不同出入口協助，日後會視情況增加人手。對於有街市商販指生意受影響，她認同措施初期有人會有抗拒，但日後市民會習慣。

至於B類食肆會否需要強制使用安心出行，楊指現行相關指示有效期至本月10日，相信如有改變政府會適時公布。

食環署職工權益工會主席區邦添則指，於署方轄下街市工作的前線同事，普遍認為首日強制使用安心出行的情況混亂，亦收到許多投訴，包括無人協助填寫資料，或執法準則不一等。他指由於欠缺人手，昨日連小販管理隊的同僚都要抽調到街市，惟亦不足以看守所有街市出入口。他指調派其他組別人手到街市，實非長遠之計，希望當局要盡快增聘人手。區亦反映有前線同事憂心是否需要為有人違反規定進入處所而負責。