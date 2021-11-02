組織批各部門對安心出行執行尺度不一　無家者慘被拒門外

政府昨日(1日)起嚴格執行進入政府大樓和辦公處所前，使用「安心出行」流動應用程式的安排，沒有智能電話人士首當其衝受影響，其中尤以無家者影響最大。社區組織協會幹事陳仲賢說今早(2日)在電台節目批評，昨日帶同無智能電話的無家者，嘗試進入不同政府設施，發現職員執行尺度不一，令人無所適從。

陳舉例指，康文署壁球場拒絕無家者填資料入場，但社署職員則容許無家者填資料，而欲進入街市時，保安回應指不清楚安排需要請示上級，最後雖然容許填資料，但又無核實無家者身份。陳批評，不同部門對前線指引不一致，部分前線人員怕麻煩索性以較嚴格方式執行排拒無家者。他建議政府彈性處理相關個案，又指現時約有1500名無家者，要找到足夠的二手電話送贈他們有一定困難，亦有無家者因長期在街露宿，送贈的二手電話遭偷去。

資訊科技商會榮譽會長方保僑在同一節目表示，「安心出行」的功能不複雜，操作亦不難，但認同對長者及殘疾人士，例如弱視人士或有困難，他建議設計一個「安心出行」簡易版，例如字體較大等，方便使用。