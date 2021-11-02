女經紀上門傾保險疑被落藥迷姦　陪審團今退庭商議裁決

女保險經紀前年到準客戶的住所傾保單時，疑飲了混入安眠藥的啤酒後被強姦，對方更在她體內射精。懷疑涉案男子否認一控強姦罪在高院受審。經過超過一星期審訊後，6女1男陪審團今早(2日)11時開始退庭商議裁決。

37歲被告林劍峰被控於2018年8月29日，在東京街東寧大廈的一個單位內強姦X。現年29歲的X在審訊時作供指，她當日喝了半罐啤酒不久便失去意識，醒來見到被告正與她性交，惟她全身乏力無法反抗，又怕會刺激被告，故除了問被告「點解會咁」外，便沒有其他對話，約5分鐘後被告在她陰道內射精。控方指，X翌日往醫院檢查，法醫在她的血液樣本中發現安眠藥唑吡坦，案中有充分環境證供顯示是被告落藥，形容被告是乘人之危犯案。

被告自辯時則指，他當時在一間跨國科技公司任職銷售員。當日是X提出要上他的住所飲酒，酒後她雖然面部「有啲紅」，但絕對不是失去意識，當日事主忽然由摺櫈走上床，「似乎畀緊訊息我，可以同佢上床」，二人隨即開始互相接吻及性交，期間X從沒反抗。過程中，他想起事主曾說過「我有方法令佢哋（客戶）搞完一定簽」，他擔心事主會利用性交來威脅他，於是中途把手機放在房內牆架拍片保障自己，又強調自己從無落藥。

案件編號：HCCC 170/2020