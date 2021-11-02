「搣時潘」傷人案　事主供稱有女子倒漂白水

前深水埗區議員劉家衡，與早前拒絕宣誓的前區議員李文浩於去年初，在兩人聯合辦事處外張貼「藍絲與狗不得內進」的告示，有市民到場抗議。劉的妻子──前網絡紅人「搣時潘」(潘書韻)和另一名男助理當日涉襲擊3名男女，被控共5項襲擊致造成身體傷害罪及2項刑事毀壞罪。「搣時潘」早前缺席聆訊，法庭發出拘捕令，尚未尋回。同案男助理則否認控罪，今天(2日)在西九龍法院開審。女事主供稱，當日與20人到辦事處外質問兩名時任區議員，但有一名女子將漂白水倒在地上，其後男被告舉高噴壺噴向他們。

女子王西萍供稱，2020年3月9日下午約2時，她到案發辦事處外，連同在場約20人質問及要求兩名時任區議員道歉。初時辦事處的玻璃門關上，其後一名女子從門後拿出黑色塑膠桶，叫「洗地」及將漂白水倒在地上。其後被告在玻璃門後，舉高一個藍色噴壺，及將液體噴向他們的頭部。王稱她被噴到眼部附近，感到眼睛「辣辣地」，她遂行到後方用紙巾擦拭，不適的感覺持續約10分鐘。她因參與義工服務，事後沒有求醫。

報稱辦公室助理的32歲男被告李譯喬，被控3項襲擊致造成身體傷害罪。控罪指他於2020年3月9日在長沙灣青山道名人商業中心605室門口，襲擊女子王西萍、何華及男子關新偉。27歲女被告潘書韻，則被控於同日同地襲擊女子王西萍及何華；及無合理辯解而損壞女子楊美容的一條長褲，和女子羅群的一對高跟鞋。

案件開審前，控方庭上透露，案中男事主關新偉在內地營商，未能到庭作證，控方將倚賴現場片段及拘捕關的警員證供。裁判官陳慧敏亦認為略為牽強，而且控方沒有關的醫生報告。控方索取指示後，申請押後案件至12月中續審，表示關將於12月初來港，須隔離及錄取口供。陳官對此有所保留，並問到為何未錄事主口供，卻已起訴被告。控方無奈地說：「我真係答唔到你」，最終選擇先傳召王西萍及何華作供，其後再處理續審議題。

案件編號：WKCC2734/2021