「三高」糖尿病吸煙63歲男　打科興後2日亡

今年2月底，一名開設消防工程顧問公司的63歲男子接種科興疫苗後死亡，是本港首宗接種新冠疫苗後死亡的個案，死因庭今天(2日)抽出2男3女陪審員後隨即展開研訊。死者的朋友指死者生前有「三高」及血管問題，正排期「通波仔」，亦有糖尿病，要定時服藥，並指死者有吸煙習慣超過20年，身型略胖，行兩三條街都會氣喘。

死者李宇根(63歲)，他於2021年2月26日在佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心接種第一針科興疫苗，並於同月28日早上在伊利沙伯醫院離世。死者兄長李昌根供稱，與弟弟少聯絡，對上一次見面已經是2019年或之前，看新聞才知道弟弟離世，後聯絡弟弟的朋友為他處理後事。

與死者相識14年的好友林鴻凱供稱，2月底與死者食早餐，死者提及自己前一日接種了科興疫苗，身體「無乜嘢」，還呼籲林及林母盡早接種。林指死者生前有血管問題，「心臟3條血管塞咗，以我所知都幾年。」死者透露，醫生建議他做心臟搭橋手術(俗稱通波仔)，林亦勸他盡快做手術，死者稱「得喇，我排緊(期)。」

死者另一位朋友鄺家樂作供，曾在死者接種後通電話，當時死者表示針口不痛，亦沒有頭暈及氣喘，並稱：「我坐幾個字就走」，2人在接種後數小時及翌日晚上亦曾一同用膳，鄺未見有異樣。到死者出事當晚，鄺因聯絡不到死者而報警求助，才知道死者已去世。由於與死者分居的妻子及其女兒不願處理死者的身後事，鄺便與其他朋友合力治喪。鄺透露死者平時經常吸煙，大約每半小時至45分鐘一枝。死者曾提過「時不時個心翳住翳住」，行兩三條街都會氣喘，平時會駕車代步。

案件編號：CCDI-182/2021