「靠估」天價水費單　熱線打唔通捱批　水務署署長：對唔住

疫下出現「天價」水費單嚇人。水務署署長盧國華今日(2日)今日出席觀塘區議會大會，期間多名區議員批評水費單數額驚人、水務署熱線難以打通及宣傳成效不足，甚至直指該署Fcebook(Fb)瀏覽人數少。對於因靠估算而出現「天價」水費單的問題，盧國華當場致歉稱「對唔住，承認做得唔好」，強調會檢討現行機制，令市民理解。

有區議員在會議上指疫情下水務署不能派員到現場抄錶，僅靠估算市民的水用量，令有市民收到昂貴水費單。區議員蘇冠沖指區內有老人家不懂水費收費方式，加上水務署不定期抄錶，有部分老人家不接受相關水費單，區議員在做比對及檢測滲漏時十分困難，需要站在前線為署方做解說工作。他希望署方定期4個月抄錶，令市民有慣性開支。

蘇又指水務署的資料未能夠適時為區議員解釋，並指水務署熱線「唔易打」。另一區議員符碧珍補充，指當區有市民更收到幾千元的水費。

區議會主席柯創盛亦指出難以聯絡水務署職員，其熱線難以打通，建議署方增設公用手機號碼，令區議員在地區工作早更加順暢。柯又指水務署宣傳不足，其社交平台Fb專頁開設近一年，只有3百多人讚好，而且沒有任何訊息更新訊息，資料發放均未如理想。

另一區議員簡銘東則關注完成水管工程後，承建商在維修鋪路位置不理想， 往往需要其他政府部門協助。區議員黎寶桂指觀塘區喉管相對老化，如坪石邨及彩石里附近均發生喉管爆裂事件，希望署方可以提供喉管年齡及檢測時間表。

區議員潘任惠珍亦指水務署應統籌喉管復修更新工程，減低對居民滋擾。她又要求水務署提供食水管及污水管分布情況，令區議員有更詳盡了解。此外，她提到水務署曾派出一個「節水小玩意」，用於安裝在水喉上節水，惟成效極低， 而且要求住戶提交水費單換領，不少街坊收到後表示「無鬼用，唔識用」。她又提及其中一次發生在牛頭角警署外的鹹水管爆裂，由於當時正值疫情期間不少居民均抱怨， 署方並曾經多次更改鹹水供應時間。

面對眾多批評，盧國華回應指，就水費單問題上感到「對唔住，承認做得唔好」， 因為冇抄錶而進行估算，但強調已加強網上公告及推出宣傳片，對於市民的不理解會「返去檢討，令市民明白」。他又指每住户每四個月可獲免費供水12立方米，加上接續的後4個月 ，可總共獲得免費供水24立方米，並不會因此收貴。他又強調水費的收費標準是用得越多，收得越多， 他希望市民明白這個訊息。

另外，盧指署方在資源許可下，可以協助住戶安裝節流器，又指承建商於路面復修不理想，惟相信他們是為了盡快開路而趕工，署方會督促承辦商。