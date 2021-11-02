去年6.4非法集結案　黎智英等3人拒認罪今續審

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，去年6月4日不理警方反對，在銅鑼灣維多利亞公園六四事件31周年的晚會會場外現身，因而被檢控。黎智英、鄒幸彤及何桂藍3人否認控煽惑他人參與、及明知而參與未經批准集結等2罪。案件今（2日）在區域法院續審，處理去年六四集會的警司供稱，警方一早從不同渠道得知，支聯會在不獲警方批准集會後，仍打算繼續舉辦六四集會。惟當日警方顧慮執法行動有可能導致警民衝突，繼而危害現場老人及孩童，故不選擇即場拘捕支聯會等成員。

控罪指，黎智英和鄒幸彤於2020年6月4日在香港維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人明知而參與未經批准集結。鄒幸彤和何桂藍另被控於同日同地，在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。

女警司周詠儀供稱，去年她負責處理維園一帶的公眾集會。雖然警方一向尊重香港人的集會自由，但是當時疫情肆虐，而且政府實施限聚令，市民集會有犯法風險。周諮詢衞生署後，得到回覆是並不建議有大型集會，加上支聯會與周商討時，未能提供具體的防疫安排，故最終周批出反對六四集會的通知書。當日警方注意到李卓人現身維園，但基於公眾安全考慮，才無採取拘捕。

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，於2020年6月4日不理會警方反對，在銅鑼灣維多利亞公園悼念六四事件31周年的晚會中現身，因而被檢控。黎智英連同上月被政府取締的支聯會多名主要骨幹成員等共8人，分別否認煽惑他人參與未經批准集結、明知而參與未經批准集結、明知而舉行未經批准集結等共3罪，案件原定昨日（1日）在區域法院開審，由法官胡雅文審理，預計審訊10天。但其中5名被告李卓人、蔡耀昌、梁耀忠、梁錦威及胡志偉，昨天決定認罪，法官決定於下周五（12日）聽取他們求情。而黎智英、鄒幸彤及何桂藍3人則否認控罪，故於今天繼續受審。

案件編號：DCCC 857-889、891、893/2020