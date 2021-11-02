學童接連輕生　調查指學業壓力為頭號困擾　有人割手吸毒宣洩

近月發生多宗學生自殺案，令人關注學生身心健康。香港青年協會今日(2日)公布「學生情緒及健康狀況」調查，發現近半受訪學生壓力指數偏高，而面對新學年成績未如理想更是學生最擔心的事情，比率高近38%，亦有7%指因好友移民轉校感到擔憂。青協指情況令人擔憂，認為學生時下減壓方法，例如打機、睇片會帶來潛在身心健康風險。

青協今年10月期間訪問3,669名中一至中六學生，調查發現有51.9%學生的抑鬱情緒評分達16分或以上，即出現抑鬱情緒表徵，與前年調查數據相若；較常的徵狀包括難以專注在要做的事上、為以往不受困擾的事而感到煩惱等。

調查又發現，受訪學生在新學年最擔憂的事情，頭3位依次是成績未如理想、功課繁重無私人空間，以及應付頻密測考。在出現負面情緒時，約48%受訪者會以打機方法應對，亦有學生傷害自己發洩，例如割手，甚而有小部分人會濫藥吸毒。青協指，憂慮學生以此減壓反而影響健康，例如導致肥胖及人際關係疏離。

另外，青協在去年9月至今年8月，共接獲近2萬宗與學生情緒問題相關的求助個案，較上次調查多近3,000宗，當中近60%與校園生活有關，以升學、讀書壓力及朋輩關係為主要範疇，亦有學生因朋友移民而面對情緒困擾。

對於開學後發生多宗學生自殺案，青協副總幹事徐小曼指，涉及自殺問題往往並非單一原因，建議學校及成年人關注及識別學生情緒有否受困擾，建立「求助不是弱者」的文化，亦可設立「解憂角」，讓學生可 紓緩緊張情緒，又鼓勵有需要學生應主動尋求協助。