受訪者對房屋政策最不滿　僅得3.4分不及格

新一份《施政報告》建議興建北部都會區，目標提供大量住宅單位，惟被批工程需時，遠水不能救近火。最新的民調結果顯示，以10分為滿分，市民對政府的房屋政策最為不滿，只得3.40分，排尾二位置是是青少年服務，尾三則為勞工政策，分別得4.5和4.51分。

香港民意研究所於上月18至22日以電話訪問了1000名市民，請他們評價10項社會政策，包括為殘障人士提供的康復服務、家庭及兒童福利服務、醫療衞生、專上教育、安老服務、社會保障、基礎教育、勞工、青少年服務及房屋。

調查結果顯示，以0至10分評價，在10項指定社會政策範疇中，只有為殘障人士提供的康復服務和家庭及兒童福利服務，滿意度評分別為5.18和5.11分，其餘的社會政策皆錄得低於5分，由高至低依次為醫療衞生政策、專上教育、安老務、社會保障、基礎教育、勞工和青少年服務。其中市民滿意度最差的則是房屋政策，平均只得3.40分，遠遠比其他政策評分為低。

理大專業及持續教育學院社會科學人文及設計學部高級講師伍銳明表示，最高的分數也只是5.18分，屬僅僅及格，亦對為殘障人士提供的康復服務獲得最高分感到奇怪，因為殘疾人士院舍的輪候時間比公屋還要長，甚至需要10多年的時間，數字驚人。他又指青少年服務只得4.5分，是所有社會福利評分最低。他認為政府可以考慮提升青少年在社會上到參與度，給予他們機會發聲。

至於最低分的房屋政策，伍表示，即使《施政報告》提出長遠房屋供應，但需時20至30年，質疑劏房和不適切居所等問題是否要等多年才能解決，促政府多聆聽市民看法，以改善施政。