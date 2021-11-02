涉47名泛民初選案　范國威申保被拒　官料續作危害國安行為

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，案件將交付到高院審理，現時當中的33人需要還押受審。在該47人當中的范國威及陳志全於今年9月先後向高院原訟庭申請保釋，國安法案件指定法官杜麗冰其後拒絕范的申請，但批准陳保釋外出。杜官今日(2日)頒下判詞解釋裁決原因，指相信如給予范國威保釋，他會繼續作出危害國家安全的行為，但如給予陳志全苛刻的保釋條件，他不會再作出危害國家安全的行為，且會依時應訊。

就范國威方面，其代表大律師指范需照顧年老的父母患病的家人，又指范一直沒有提倡暴力及破壞且無外國聯繫，范即使曾叫「光復香港」口號，但並不等於提倡港獨；律政司一方則呈交范宣揚初選時的片段指他一直提倡要政府接納「五大訴求」，並於網上眾籌平台一直接受捐款，故相信他會聯合他人一同反政府。杜官在觀看相關片段後認同如范獲准保釋會作出危害國家安全行為，故拒絕申請。

陳志全方面，代表陳的資深大律師指陳已退出所屬政黨，又指出他任立法會議員期間，近乎百分百投入議會工作，而立法會主席梁君彥於2018年接受傳媒訪問時亦曾稱讚陳是最勤力的議員，且詢問有建設性的問題。律師又指，陳亦曾就部分議題投票支持政府的議案，並非完全反政府。杜官指在考慮過律師提出的上述因素後認為如果給予一些苛刻的保釋條件，陳不會再作出危害國家安全的行為，且會依時應訊，因此批准其保釋。

案件編號：HCCP 454,473/2021