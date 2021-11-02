堵路現場藏胡椒噴劑及噴漆　18歲女生輕判240小時社服令

前年萬聖節有市民號召在旺角和深水埗一帶聚集堵路，表達對「831事件」的關注。1名當時16歲中學女生涉嫌在場攜有一支胡椒噴劑和一支噴漆，早前經審訊後，她被裁定無牌管有槍械及管有物品意圖損壞財產2罪名成立，還押至今日(2日)在西九龍法院判刑。裁判官香淑嫻指，控罪嚴重，判刑須懲罰及阻嚇被告，惟不可忽略被告更生，被告已還押28天，知道牢獄滋味，相信已起阻嚇，社會服務令亦會使被告失去一定時間自由，對沒有案底的被告而言，亦有足夠懲罰性，香官最終判處被告240小時社會服務令。

18歲女被告鄧芯瑩早前被定罪後，還押索取社會服務令、更生中心和教導所報告。裁判官香淑嫻今天判刑時，指出涉案胡椒噴劑約唇膏大小，一般不致命，無證據顯示被告曾用物品主動傷人，而被告背景良好，升中後不適應及進入反叛期，加上父母吵鬧影響到被告情緒，被告受網上謠言影響而犯案，但被告在一年前已尋求社工協助，重回正軌。香官認為，還押28天及判處社會服務令已足夠阻嚇和懲罰被告，希望被告透過社會服務令，學懂如何珍惜和建設社會。

控罪指，女被告於2019年10月31日在深水埗汝州街與黃竹街交界無牌管有槍械、即一支胡椒噴劑，及管有一支噴漆，意圖將之用作損壞財產。控方案情指，當晚防暴警到場驅散人群時，看見一群穿深色衣服的人在馬路上逃跑，期間鄧跌倒，被趕來的警員拘捕，鄧的背囊內被搜出胡椒噴劑及噴漆。

同案男被告、26歲水泵維修工蔡沛霖，則被控於同日同地攜有一支金屬棒，早前被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪名成立，判監7個月。