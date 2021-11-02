水務署今申請鑽石山配水庫遷至黃大仙岩洞　料2027年竣工

政府早於2011年的施政報告中提出發展岩洞，以騰空更多土地加快房屋發展。當中包括研究將位於黃大仙沙田坳道的鑽石山食水及海水配水庫，調遷至黃大仙馬仔坑食水配水庫西北面高地的岩洞，以重置配水庫。而根據今日（2日）城市規劃委員會最新申請的文件所示，水務署申請於九龍黃大仙獅子山公園以南及馬仔坑食水配水庫以北的政府土地，建設配水庫及附屬車輛通道，即為重置將會搬遷的鑽石山食水及海水配水庫。預計配水庫會於2027年竣工。

據申請文件所示，該配水庫工程地盤面積約2.5199萬平方米，為綠化地帶及休憩用地，預計將會興建配水庫及附屬車輛通道。根據早前的環境影響評估報告顯示，配水庫將興建在擬建的岩洞中，並由行車隧道連接，而隧道入口處將會建造一座在地面上的附屬大樓，放置包括變壓房、電掣房、緊急發電機房、控制室、通風樓和泵房控制室的設施。當中的主要工程包括，泥土工程、鑽探和爆破、建造混凝土結構、處理及運送挖掘物料、鋪設水管、安裝機電設備和運送建築物料。在重置的鑽石山食水及海水配水庫之完成測試和試運行後，現有鑽石山食水及海水配水庫以及相關設施會終止運作。

政府研究發展岩洞試點計劃近10年，當中搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞的可行性研究由2014年12月展開，研究結果顯示技術上可行。而水務署再於2018年尾委託顧問公司進行勘查研究、詳細設計及監督建造工程。工程預計將於2022年下半年開始，並於2027年竣工投入運作，料最快於2027年下半年可騰空現有鑽石山食水及海水配水庫的用地，以作房屋發展，及開始土地平整工程。