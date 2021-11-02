9月份零售升7.3%　連飆8個月加幅回落　料旅遊業勢頹制約復甦

隨新冠疫情緩和，配合政府發放消費券，帶旺市場零售市場。政府統計處今日(2日)公布9月份零售業總銷貨價值統計，臨時估計為280億港元，較去年同月上升7.3%，連升第8個月，但升幅較8月份的11.9%有所回落，重回單位數。今年首9個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計，較去年同期上升8%。政府發言人指，反映消費券有提振作用。

政府統計處指，扣除期間價格變動後，本年9月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月上升4.7%。今年首9個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計上升6.8%。就銷貨價而言，升幅最大的為電器及其他未有分類耐用消費品，與去年同期比較，升48.3%，其次為耐用消費品，升29.2%，百貨公司銷貨價值則有所回落。今年首9個月與去年同期比較，升幅最勁的為奢侈品，珠寶首飾、鐘錶與名貴禮物、衣物、鞋類與有關製品、酒類飲品與煙草等，分別升幅亦超過2成。

政府發言人表示，零售業總銷貨價值分別在9月與第3季計同樣上升7.3%，部分反映消費券計劃的提振作用。發言人指出本地疫情維持穩定以及就業和收入情況改善，加上消費券計劃，在短期內應會繼續支持零售業。然而，幾近冰封的訪港旅遊業，會繼續制約恢復的程度。

香港零售管理協會稱，雖然9月零售業銷貨價值較去年同期上升，但亦較8月回落，符合協會早前預期，市民的消費力因應消費券於8月發放時，在首2個星期釋放，9月銷情回復一般狀態。第2期消費券10月發放，料市民購物意欲會再次回升，但10月消費券的帶動力不及8月第一期強勁，該會估計臨近年尾，部分市民想把消費延至11月尾至12月初，甚至聖誕節。

協會又說，首9個月合計的零售業總銷貨價值升幅是8%，但若與2018年同期比較，仍錄得接近3成跌幅。業界擔心，一旦消費券計劃完結，市面的消費氣氛將再度陷於低迷狀況，希望政府考慮推出第二輪消費券計劃，並盡快恢復與內地通關。