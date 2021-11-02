涉強姦2女網友　多次更改答辯　無業男終被判囚18年

無業男子在5年前透過社交網站認識2名年輕女子，先後騙她們到其位於屯門的住所再強姦她們。該無業漢起初否認控罪在高院受審，審訊時一度改口認罪，但隨後又再反悔，結果不獲法庭接納。他結果總共被重判監禁18年。上訴庭去年裁定，被告就其中一名女事主X的2項控罪上訴得直，下令重審。案件原本排期在上周四（10月28日）開審，但被告又再「轉軚」，承認非禮及強姦2罪，輾轉之下，至今天（2日）再次就所有控罪被判監18年。

現年31歲被告張子康，被控於2016年12月14日在其屯門龍門居的家中，非禮及強姦當時20歲女事主X。法官李運騰判刑時，直斥被告有預謀犯案，被告在性交過程時間曾脫去避孕套，增加事主對染上性病及懷孕的恐懼。李官續指，上訴庭去年12月已經有裁決，被告有10個月時間考慮，卻沒選擇在最早階段認罪，故只就2項控罪分別酌情減刑6個月，分別判囚3年6個月及8年6個月。在考慮到量刑整體性後，法官下令被告涉及2名事主的7項控罪，總共入獄18年。

針對事主X的案情指，X透過社交平台認識被告，案發前未見過他。2016年12月10日，被告向X發訊息，聲稱他要返內地，望X替他暫時管理其手機舖，並會給她400港元報酬。X答允，被告遂要求她先到他的住所取貨。X抵埗後，被告聲稱貨物放在房間內，於是帶X入房，並關上房門。

此時，被告稱要送她頸鏈，要求X背向他，X照做，被告乘機從後以膠索帶綁她的頸，用眼罩蒙她雙眼，再用一隻手掩着她的口，另一隻手拿利器指向她的臉，警告她不要作聲。隨後被告脫去其衣服，強迫她替其口交，及將一個可震動的性玩具放到X的陰道。未幾，被告更把勃起的陰莖插進X的陰道。過程中，被告曾戴避孕套，但不久又脫去。直至晚上被告放X離開，X通知男友及報警。X翌日接受檢驗，發現頸有瘀傷及陰道驗出被告的DNA。

被告在2018年首次受審，否認針對X的這2項控罪，同時否認另外5項涉及另一名女事主Y的控罪，指他非法禁錮、襲擊及3度強姦當時26歲的Y。惟當年在審訊中途，被告突承認上述7罪。但當控方準備讀案情時，被告又改變主意，聲稱遭律師誤導才認罪，要求推翻其認罪決定，結果法官拒絕讓他第二次改變答辯，並判他入獄18年。被告及後就原審的決定提上訴，上訴庭在去年12月裁定被告上訴部分得直，下令針對X的2項控罪重審。

案件編號：HCCC 329/2020