網傳假「安心出行」教學　5人有樣學樣被捕　2入境處職員停職

本月1月起，政府規定進入政府設施場所、公立醫院及公營街市等，必須使用「安心出行」流動應用程式，惟昨日(1日)早上上班時間，在灣仔入境事務大樓有5名人士涉使用虛假「安心出行」應用程式，包括入境處及審計署職員，涉嫌使用虛假文書。5人仍在扣留調查，未被落案檢控，而涉事2名入境處職員已被停職。

灣仔警區重案組第一隊主管黃長俊高級督察表示，昨日涉案為4男1女(22至45歲)，包括1名審計署職員、2名入境處職員及2名政府外判人員。他們進入灣仔入境事務大樓時，被職員發現有可疑報警。經調查後，4人使用一款名為「安心回家」程式，偽冒「安心出行」的網上平台，5人之間並不認識，職務亦非負責檢查「安心出行」，至今未有發現其他人士涉使用虛假「安心出行」被捕。

他指「安心回家」網上平台介面所顯示的字體及設計，均與「安心出行」有分別，使用者可自行輸入地址。該平台有過去30日的記錄，相信使用者過去的出入記錄亦屬偽造。另1人則使用「安心出行」的手機截圖，所使用的是舊資料，在檢查該人手機後，亦沒有下載「安心出行」的流動應用程式。

黃續稱，「安心回家」的網上平台早前已被警方發現及移除，現時已無法進入，不排除會繼續循開發商方向調查，他續稱，留意到有網上討論區充斥鼓勵使用虛假應用程式言論，並提供完整教學，警方對此嚴厲譴責；被問到若有市民在手機仍存有「安心回家」會否違法，黃指要視乎不同環境證供而定，過往警方亦有不同針對違反防疫規定的執行行動，包括檢查「安心出行」的資料，警方會繼續採取「零容忍」態度及高強度執法，並呼籲市民不要以身試法。

入境處表示，昨有5名人士懷疑使用虛假「安心出行」手機應用程式試圖進入入境事務大樓，該處已即時拒絕有關人士進入大樓並報警處理。事件中有2名入境處人員因涉嫌行使虛假文書被捕，他們已被停職及正接受警方調查。​入境處強調十分重視員工的行為操守，如發現任何人員有違法或不當行為，一定會依法及按既定程序嚴肅處理，絕不姑息。

審計署回應指，昨日﹙1日﹚一名審計署人員因涉嫌使用虛假「安心出行」流動應用程式而被捕一事，並已於今日（2日）按《公務人員（管理）命令》的有關紀律條文，飭令有關人員停職。該署強調，一向非常重視職員的操守和紀律，絕不容忍違法或違規行為。一經發現，定必依法及按既定程序嚴肅跟