食安中心籲勿生食淡水魚　免寄生蟲及致病菌從口入

本港爆發侵入性乙型鏈球菌個案的恐慌致人心惶惶，食物安全中心今日(2日)表示，香港已禁售淡水魚魚生逾30多年，提醒市民切勿「以身犯險」進食淡水魚魚生，如鯇魚、大頭魚及山斑魚，又呼籲市民進食淡水魚菜式前，須確保水產已徹底煮熟，避免感染寄生蟲和致病菌，或導致生命危險。市民除了不應進食未經烹煮的如鯇魚、大魚及烏頭等淡水魚和水產外，處理食材時亦要小心，避免接觸傷口。

冬季將至，食物安全中心提醒，打邊爐、酸菜魚或魚片粥等含如脆肉鯇一類淡水魚的菜式，須確保已徹底煮熟才進食。至於涼拌魚皮等需「凍食」菜式，中心建議市民進食前先詢問食肆職員該菜式是否全熟，即中心溫度達攝氏75度至少30秒，切勿「貪口爽」而吃生或未煮熟的淡水魚。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜曾表示，相信早前侵入性乙型鏈球菌的爆發，與接觸或進食淡水魚有關。根據衞生防護中心侵入性乙型鏈球菌的數據，本年9月尾至10月已有92人感染，當中部分人的主要病徵為敗血病、化膿性關節炎、腦膜炎和膿腫或蜂窩組織炎。

另外，乙型鏈球菌的一般死亡率可達6.5%至11%之間，長者及有嚴重疾病，尤其癌症、糖尿及腎病人士的死亡率更高。