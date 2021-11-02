QS亞洲大學排名　新加坡國立大學連續4年奪魁　港大陪跑得第3

世界高等教育研究機構Quacquarelli Symonds(QS)公布最新亞洲大學排名。本港再次輸給新加坡，新加坡國立大學連續4年排行榜首，成亞洲一哥，北京大學緊隨其後，由第7位躍升至第2位，而香港大學則爬升一位，與新加坡南洋理工大學同樣排第3位。另外，香港科技大學下跌了一位至第9位，香港中文大學亦上升了2位至第11位。

是次排名有687間大學參與，其中有40間是新入榜，並根據11個指標評核大學表現，包括學術聲譽、畢業生就業情況、研究質素及生產力、國際化及國際多元化。

在眾多亞洲大學當中，新加坡國立大學蟬聯第一位，北大躍升5位至第2位，港大及新加坡南洋理工大學亦同樣排第3位。3所內地大學亦後勁凌厲，清華大學、浙江大學及復旦大學亦分別排行第5至7位。

本港有9所大學上榜，除了港大之外，科大排第9，較上次跌了一位，被馬來西亞的馬來亞大學追上，該校爬升1位至第8位，上海交通大學則維持排名第10位。中大上升了2位至第11位，香港城市大學亦跌了2位至第20位，香港理工大學維持排名第25位，香港浸會大學跌了2位排名第66位。嶺南大學今次排名第131位，較上次大跌11位。

QS研究總監Ben Sowter說，今次排名反映了亞洲的高等教育機構之間競爭激烈，而中國內地的高水平大學繼續進步，馬來西亞的大學，其排名亦有上升當中，惟日本的高等教育機構則停滯不前。