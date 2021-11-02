「獅子山」「圓規」雙風襲港　10月雨量631.1毫米史上第2高

過去一個月的香港經歷了熱帶氣旋「獅子山」和「圓規」帶來的大風雨，剛過去的10月明顯遠較正常多雨，總雨量達631.1毫米，是10月份正常值120.3毫米的5倍以上，亦是1981至2010年正常值100.9毫米的6倍以上，雨量為繼2015年後，有紀錄以來10月份第2高。在大風大雨的10月過後，未來氣溫將顯著下降及有幾陣雨。

受獅子山及東北季候風的共同影響，10月7日至8日本港風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，而10月8日的雨勢非常大，持續大雨令本港普遍錄得超過200毫米的雨量，當時香港天文台更需要發出本年第2個黑色暴雨警告信號，當日錄得達329.7毫米的雨量，亦是10月份日雨量的最高紀錄。直到10月9日獅子山靠近廣東沿岸，令本港風力進一步增強，天文台在清晨時分發出8號烈風或暴風信號。

而隨着獅子山遠離本港，圓規逐漸靠近，10月12日本港風力再次增強，晚間的風力更達強風至烈風程度。香港天文台在當日下午再次發出8號烈風或暴風信號，僅在取消因應獅子山而發出的8號烈風或暴風信號後60小時40分鐘，亦是自1946年以來，由兩個不同熱帶氣旋所引致的8號烈風或暴風信號相距最短的時間紀錄。

在經歷了如此多雨的10月以後，未來會有一道冷鋒於本周日(7日)橫過華南沿岸，氣溫將顯著下降及有幾陣雨。受隨後的強烈東北季候風影響，下周初風勢頗大，早晚清涼。尤其直本周日氣溫將急降至最低攝氏20度。