憂白石角站乘客擠迫　免拆教大運動場　區議員倡另覓選址

政府在新一份《施政報告》中提出發展北部都會區，旨在南北都會區互相推動香港發展。大埔區議會今日(2日)舉行大會，有區議員質疑在擬設立的港鐵白石角站上車，會否擠迫而未能上車及轉乘其他港鐵綫；另有區議員建議政府另覓選址，或改在中文大學與科學園之間設站，避免清拆教育大學運動場。

大埔區議會舉行大會，討論包括南北運輸走廊及白石角鐵路站等大型規劃對埔區交通負荷及地區配套的影響。區議員何偉霖直言政府提出南北運輸走廊，但沒有實際規劃，對此感到擔憂。政府回應指明白區議員的擔憂，已就如何處理附近乘客流量去信港鐵，會諮詢社會意見，亦會檢視相關政策。

亦有區議員對港鐵白石角站的選址表示不滿。區議員姚鈞豪指興建白石角站需要清拆教大運動場，建議政府另覓選址，例如在中大及科學園之間建設白石角站。他指建設白石角站的原意是方便科學園員工使用，實際上兩個選址與科學園的距離差不多，而中大與科學園之間空地建設，更不需要待教大運動場清拆後再動工。

另外，何偉霖又指東鐵綫繁忙時間很多人難以上車，吐露港公路亦有擠塞問題，倘若白石角站如果依靠東鐵綫，質疑市民是否有空間上車，又是否可如時到達金鐘等地。政府則回覆指，計劃尚在起步階段，會將區議會的意見交予相關政策局及港鐵公司跟進。