英國抵港男染變種病毒　國泰貴賓室「寰宇堂」等納強檢

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心正調查1宗初步確診輸入個案，涉及一名62歲男病人，居於薄扶林碧瑤灣21座。他10月16日離開香港前往英國，並乘搭航班BA027於本月1日返抵香港，抵港時於香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本證確診，並帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因，病人同日出現病徵。

該名患者於5月12日及6月7日於香港接種2劑內地及德國合研的復必泰疫苗。他在跑馬地體育道3號香港足球會工作，最後上班日期為10月14日。因應該宗個案，5個指明地方被納入強制檢測公告，包括在指定時間曾到訪赤鱲角香港國際機場1號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口國泰寰宇堂頭等貴賓室、太古廣場332號鋪夜上海、港島香格里拉酒店6樓龍蝦吧餐廳、跑馬地香港足球會以及薄扶林碧瑤灣21座的人士，均須於本月4日或之前接受檢測。

另外，由於4間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，同樣須於本月4日或之前接受檢測。包括沙田隆亨邨善心樓118至125及127至130號地下香港耀能協會隆亨幼兒中心、元朗屏信街5號中華基督教會元朗堂周宋主愛幼兒園、觀塘麗港城麗港街12號A區地下藍田靈糧幼稚園，以及將軍澳學林里8號東華三院王余家潔紀念小學就讀六年級的學生。