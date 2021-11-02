南韓口服產品「艾多美煥力飲」含甲氧沙林　衞生署正追查來源

1款名為 「艾多美煥力飲」的口服產品，被發現含有未標示有毒成分「甲氧沙林」，或會引致肝損傷。衞生署今日(2日)表示，正調查產品的來源，如有需要會採取執法行動，同時呼籲市民切勿購買或服用相關產品，以免影響健康，如曾經服用並出現病徵，則應立即求醫。

署方跟進服用上述產品相關的懷疑中毒個案，發現該產品由艾多美亞太有限公司(艾多美)分銷。人員從艾多美位於長沙灣的處所取得上述產品樣本作化驗，今日接獲政府化驗所的檢驗結果，顯示「艾多美煥力飲」樣本含有「甲氧沙林」。根據艾多美提供的資料，上述產品在南韓製造，由該公司進口並透過其網站在本地分銷。艾多美已設立熱線電話處理相關查詢。

甲氧沙林被認為可能會引致肝損傷，其他常見副作用包括惡心、頭痛、暈眩、疲倦、抑鬱，以及皮膚對陽光反應等。該成分是列於《藥劑業及毒藥規例》(第138A章)下的物質，用於治療包括銀屑病及白蝕等疾病。

衞生署於上周五(10月29日)，接獲醫院管理局通報4宗出現急性肝損傷的懷疑中毒個案，涉及上述4名女病人，她們在今年4月至9月期間，出現茶色尿、黃疸和嘔吐等病徵，全部須住院治療，現時已出院。

4人均報稱曾服用相關產品以改善健康狀況，服用時間介乎2周至6個月。而衞生署從病人獲取2個產品樣本，政府化驗所今日確認產品樣本均含有甲氧沙林。翻查資料，涉事的口服藥應是南韓艾多美蜂蜜飲「Atomy HemoHIM」(艾多美煥力飲)，多出現在網購平台。