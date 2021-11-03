海麗邨舊清潔外判商要求員工自願辭職　前區議員稱或涉陰陽合約

政府長年以市場思維解決公共服務問題，但外判服務後卻缺乏監督，導致外判工遭剝削。其中，長沙灣海麗邨清潔工於2017年發起罷工，成功追討遣散費，房委會其後亦更改招標規則，加入了「約滿酬金」，希望杜絕以「假辭職」逃避遣散費的問題。惟有前區議員指出，海麗邨的清潔承辦商今月初更替，舊承辦商為逃避遣散費開支，逼使員工簽署「自願」辭職文件，由於工友疑與該承辦商簽了兩份合約，當中一份無列明僱用時限，所以拒簽「自願」辭職文件的工友，受「陰陽合約」所限，必須遵從承辦商要求於11月1日起轉到其他屋邨工作，否則當違約，其本應獲發的遣散費或約滿酬金可能會被扣起，甚至可能被承辦商追討代通知金。東網正就事件向房屋署，以及涉事香港工商清潔服務有限公司查詢。

前深水埗區議會楊彧表示，海麗邨的前清潔承辦商「香港工商」在上月31日完約、今月1日轉手，有約30名工友，於2017年政府加入「約滿酬金」條款之前簽訂合約，期間續約一次，並工作至今。換言之，今次完約理應能獲得2017年至2019年合約的遣散費、以及2019年至2021年合約的約滿酬金。

到今年10月尾、臨近完約前，「工商」突要求工友「自願」辭職，但很多工友拒絕簽署文件，其後「工商」在垃圾房內貼出通告，要求沒有簽自願離職的工友在11月1日起去到「工商」負責的其他屋邨工作，例如慈正邨、星河明居等。

楊指，工友與承辦商簽的是房署標準合約，合約指明工作地點是在海麗邨，但根據他向工商的查詢，發現工友疑同時簽了另一份約，而該份合約估計是沒有期限，而且地點也沒有規定。

因此，即使工友完了海麗邨的合約，還有一份合約在身，如果他們不選擇自願離職，他們就必須到新工作地點報到，否則隨時被追討代通知金，其本應得到的遣散費或約滿酬金更可能被扣起。但現實情況是不少基層清潔工友因為會兼任早、夜兩更，故會選擇離家較近的屋苑工作，方便「落場」可休息。若應承辦商要求調至其他屋邨工作，他們根本無以為繼，若他們拒絕則會被扣起應得補償，陷入兩難。

他又批評，完全可以看到房署漠視此不公平和不對等的關係，承辦商與員工簽署第二張合約，以「陰陽合約」剝削工友，明明標準合約就是想保障員工權益，但在陰陽合約下，保障名存實亡，工友想堅持對抗承辦商，卻要冒着被追薪的風險。