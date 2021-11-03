清水灣持刀爆竊犯仍然在逃 　警陸空展開搜捕　

將軍澳近日警區發生連串爆竊案，地點包括壁屋村、洪屋村、檳榔灣、兩塊田及下洋的獨立村屋分別被爆竊，共合損失逾67萬港元財物。

東九龍總區刑事部聯同將軍澳警區、黃大仙警區、西貢分區、東九龍衝鋒隊及東九龍機動部隊等人員，由昨日(2日)起一連七日，在西貢及將軍澳清水灣道一帶進行代號「捲聲」的反爆竊行動。

在昨午約4時，警方在清水灣下洋搜捕疑犯期間，遠距離發現一名手持長刀的可疑男子，對方見到警員後立即逃跑，警員其後在附近發現數件物品，懷疑是近日在將軍澳警區發生的爆竊案贓物。警方聯同政府飛行服務隊，在清水灣上下洋一帶搜捕該名疑犯。該可疑男子年約40歲、身高約1.7米、中等身材，案發時戴鴨舌帽、身穿藍色格仔上衣、深色長褲，手持約兩呎長刀。警方呼籲，市民如發現該名可疑男子，請立即致電與將軍澳警區特遣隊聯絡。

另一方面，警方於多個爆竊黑點作高姿態反罪惡巡邏，並向附近居民進行一連串反爆竊宣傳及教育活動，包括向居民派發傳單及防盜警鐘，張貼宣傳海報及橫額等宣傳物品，藉此提升居民的防盜意識。警方亦鼓勵居於鄉郊的居民加強家居防盜措施，例如加強外圍照明系統，或安裝設有即時通報功能的閉路電視系統，讓住戶發現可疑人或懷疑有爆竊案發生時可立即通知警方。

行動期間，警方於不同時段沿清水灣道設置多重路障，截查可疑車輛或乘客。