安心出行玩殘長者　資科辦「認衰」研究簡化程式介面

政府場地強制使用「安心出行」令一眾沒有智能手機的長者或無家者出入受阻，副政府資訊科技總監黃志光今日(3日)於電台節目稱，明白到有長者使用「安心出行」時有困難，當局亦正循不同方向研究改良「安心出行」的版本，例如簡化程式介面，方便長者使用。

黃志光表示，有意見認為政府可收集八達通或身份證資料，代替「安心出行」或填寫實體表格。他指不同方案各有利弊，會盡快完成研究。「安心出行」使用時不涉及數據，但建議市民應打開Wi-Fi，因要接收感染風險的通知。他又提醒市民勿使用虛假的「安心出行」，以免承擔法律責任，亦有可能感染電腦病毒。

他昨晚出席另一電台節目時亦有透露，考慮在各場地派發特定工具記錄到訪者的個人資料，或設中央數據庫蒐集資料，以解決無法使用「安心出行」個案問題。截至昨日，「安心出行」合共有628萬次下載，有超過9.7萬個場所參與，當中7.6萬為私營場所。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，港府可向沒有智能手機的人派發具NFC(近距離無線通訊技術)功能或含二維碼的卡，設實名制登記，再向商戶派發儀器讓到訪者拍卡，類似八達通的操作方式。但有關方法需商戶安排額外人手處理，且可能影響個人私隱。

另外，有傳兩地通關已進入最後階段，港府短期內會與內地進行第二次專家對接會議，有機會於會上拍板落實安排。有指除了以「安心出行」作為健康碼的用途，亦會制定「紅、黃、綠」碼的定義，並會設通關的熔斷機制。