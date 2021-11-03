海關搗破冒牌波鞋童裝網站　拘3人檢80萬元貨

上周四(10月28)日至本周一(11月1日)期間，海關分別在深圳灣管制站、荃灣及青衣兩個工廈單位內，共檢獲1100件懷疑冒牌物品，估計市值約80萬港元，並拘捕3人。海關於上周四在深圳灣管制站，截查一輛由內地入境的貨櫃車，並在車斗檢獲一批約值8萬港元的冒牌物品，包括衣物及波鞋等，海關拘捕61歲男司機。

海關跟進調查後，分別在10月29日及11月1日，採取執法行動，分別搜查荃灣及青衣兩個工廈單位內，破獲一個冒牌波鞋的儲存倉庫及包裝中心，以及一個冒牌童裝的儲存倉庫。海關再檢獲逾700對冒牌波鞋及70件童裝，總值約72萬港元。海關拘捕兩名分別25及35歲女子，初步調查相信二人沒有關連，她們獨立營運。

海關版權及商標跨境調查組高級督察李宇翔表示，涉案人士利用網上社交平台開設專頁或帳戶售賣冒牌波鞋及童裝，當有買家落單後便會在不同的貨源進行採購，當貨物抵達香港後，便將貨物儲存在荃灣及青衣兩個工廈單位內，並安排速遞公司貨物寄出給客人。海關調查發現涉案人士一連租用兩個相連工廈單位，其中一個用作儲存波鞋的倉庫，而另一單位用作包裝及加工中心。

海關在包裝中心檢獲風筒、顏料等工具，相信因波鞋的質素欠佳，需要再出修補後才能寄予客人。海關仍在調查三宗案件，而三名被捕人士已獲准保釋候查。世界各地或東南亞貨物可以先運至內地的集運點後，才運抵香港，海關正設法追查貨物的來源。另外，初步調查相信涉案人士經營約2至3個月。

據悉，涉案人士在網上出售貨物時，沒有聲稱是「A貨」或冒牌貨，其中波鞋售價約600至1000港元，為正貨的三分之二價錢。而波鞋的仿真度不算高，賣家需要作出修補後才能寄予客人，通常客人選購約一至兩對波鞋。