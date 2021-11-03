律師蕭思江入稟指港有司法管轄權　要求控告陳同佳謀殺

引發反對修訂《逃犯條例》風波的陳同佳，承諾會返台灣，就殺害女友潘曉穎一案自首，惟至今仍未兌現。營運港人民權民生黨的公司昨日(2日)入稟高院，控告律政司司長及陳同佳等，指香港對陳殺害女友一案有司法管轄權，要求法庭宣告律政司司長有權在港以謀殺罪控告陳同佳。

原告是營運港人民權民生黨的華孝有限公司，3名被告分別是律政司司長、警務處處長及陳同佳。據入稟狀稱，雖然陳同佳曾表示願意就殺害潘一事往台灣自首，但原告指台灣可判處死刑，認為陳同佳為了自己着想，在香港被定罪會比在台灣更好。原告又指律政司司長多次表示，命案於台灣而非香港境內發生，故香港沒有司法管轄權控告陳同佳謀殺罪。不過，原告引用《刑事訴訟程序條例》第19條，由於潘遇害時是香港居民，香港有司法管轄權，向陳同佳控以謀殺罪。

原告希望法庭宣告並澄清原告就上述法例的理解是否正確。陳早前就殺害潘一事曾與警方錄取的口供，原告希望可披露該些口供，有助法庭裁定陳謀殺罪成。原告要求法庭宣告律政司司長有權在香港以謀殺罪控告陳同佳。

資料顯示，港人民權民生黨是律師蕭思江於2007年成立，蕭亦是該黨主席。蕭曾多次參選立法會選舉但均落敗，他亦曾於2007年參選立法會補選時大跳自創的「飯碗舞」而為人所熟悉。

案件編號：HCA 1658/2021