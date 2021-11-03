石棺藏屍案首被告曾祥欣不服判囚終身　今申上訴許可即遭駁回

2016年荃灣工廈揭發石棺藏屍案，3名男子疑為獲得3000萬美元（約2.3億港元）獎金，涉嫌設局用哥羅芳類近化學物二氯甲烷焗暈殺死一名男子，再用混凝土製造石棺埋屍，惟3人嘗試搬走石棺失敗後潛逃台灣，最終由香港警方陪同返港被捕。涉案3名男子被控謀殺罪，前年經審訊後只有首被告曾祥欣謀殺罪成囚終身，同案2名被告則誤殺罪成入獄17年。曾祥欣不服定罪上訴，高院上訴庭今日(3日)開庭處理。上訴方認為在共同犯罪原則下，不應只有首被告謀殺罪成。法官麥機智、薛偉成及彭寶琴聽罷雙方陳詞後，拒絕批出上訴許可，稍後會書面頒布詳細理由。

上訴人曾祥欣案發時29歲，他與同案的劉錫豪(24歲)及張善恒(26歲)，已就本案承認阻止合法埋葬屍體罪，但否認於2016年3月4日，謀殺28歲男子張萬里。經過45日審訊，陪審團一致裁定首被告曾祥欣謀殺罪成，劉錫豪及張善恒則被裁定謀殺罪名不成立，但誤殺罪成。

上訴方今指，死者被殺的時候3名被告是一起行事，屬於共同犯罪，裁決不應不一致。原審法官在引導陪審團時，應該就共同犯罪原則多加闡述，並相信更清晰的指引會有助陪審團裁決。不過，法官認為上訴方不應只關注殺人的部分，也應考慮案發前的事情，以及整體環境因素。

律政司回應指，陪審團在考慮裁決時，可以根據證供來逐一分析各名被告是否有意圖殺人，原審已就此向陪審團清楚解釋。事實上，有證供指上訴人是擔任領導角色，平日會指揮其餘2名被告行事，而涉案單位也是他租住。因此，陪審員有足夠證據基礎，裁定上訴人有意圖謀殺，但不肯定其餘2人的意圖，故只判誤殺罪成。