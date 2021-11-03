交叉換腎配對難度高　3年僅1戰績　2腎衰竭患者趕及中秋回家團圓

腎臟移植的輪候人數一直處於首位，目前有約2,300人等候，平均等候時間長達54個月。醫管局2018年推出「腎臟配對捐贈計劃」，引入「交叉配對」，讓兩組醫學上不可配對的患者與家屬進行交叉活體換腎。時隔3年，醫管局今日(3日)宣布，本港於8月成功進行首宗交叉換腎手術。

計劃工作小組聯席主席郭少燕醫生表示，進行配對有兩大關卡，包括血型及人類白血球抗原，捐贈者和受贈者必須兩個條件都符合才可進行配對，難度相當高。計劃期望透過讓兩組病人及家屬交換配對，「化不相容為相容」。

工作小組會為每一對病人及家屬進行評估及登記，再每3個月進行一次電腦配對。目前配對池已有26對參與者，其中2對成功配對，成為首宗成功交叉配對個案，但其他暫未成功配對。此外，配對時也要考慮病人的年齡、病況，捐贈者及受贈者的年齡差會盡量限制在30年內。

工作小組主席馮加信透露，是次配對涉及兩對夫婦，其中一方的患者已洗腎8年，本來於去年成功配對，但對方於手術前2星期左右突然因私人理由退出計劃，他們苦苦等待至今年6月，才配對到另一對剛剛參與計劃、其中患者已洗腎6年的夫婦，並順利於8月、分別與瑪嘉烈醫院及瑪麗醫院完成手術，9月初出院，趕及與家人中秋團聚。