63歲男打科興後2日亡　醫生指死於急性肺水腫

政府新冠疫苗接種計劃今年2月26日開始，一名於首日便前往接種科興疫苗的63歲消防工程顧問公司東主，於接種後2天死亡，成為本港首宗懷疑與接種新冠疫苗有關的死亡個案。死因庭今天(3日)繼續研訊，負責解剖死者屍體的醫生稱，死者死於急性肺水腫，由急性心肌梗塞引致。死者的屍體沒有任何症狀顯示他因接種疫苗引起過敏反應致死。由於死者接種後2日便離世，故會從急性過敏方向考慮，暫時亦未有試驗結果顯示，疫苗會引致心肌梗塞。

死者李宇根終年63歲。政府普通科門診醫生盧昆儀作供，她自2020年6月為死者會診，確認死者患糖尿病、高血壓、膽固醇過高、癡肥、微蛋白尿，亦是嚴重吸煙者，每日吸3包煙。死者曾透露自2010年已定時在私家醫院覆診。2021年2月初再覆診，死者指過去幾個月郁動時心口痛，盧醫生認為死者整體情況穩定，為他撰寫轉介信，建議盡早去家庭醫學專科診所見心臟科醫生。盧判斷死者可能患穩定型心絞痛，需要見專科醫生進一步檢查，了解有沒有血管閉塞、冠心病等問題。

伊利沙伯醫院急症室醫生林家俊供稱，死者於2021年2月28日凌晨1時許到急症室求醫，當時氣促惡化，有咳、痰，胸口感窘迫，血壓及心跳都過高。死者當時清醒，但檢查肺部聽到呼吸有雜音，反映死者當時血管收窄，照X光時亦發現兩邊肺朦朧，反映竇性心博過快，懷疑死者有急性肺水腫或支氣管炎，於是處方藥物及安排緊急入住內科病房。由於死者當時不似患有嚴重過敏反應，亦不似急性心肌梗死，故沒有安排入住深切治療部。

伊利沙伯醫院病理學科顧問兼解剖組織病理學醫生卓華解剖死者，發現其左心室有淺褐色部分，伴隨含鐵血黃素，反映部分心臟肌肉壞死，脗合急性心肌梗塞病症，相信情況已維持2至3星期。死者兩邊肺都較常人重，推論由充血及水腫引起，他生前會感到呼吸困難。死者有血管硬化問題，血管有75%至95%受阻，相信他生前有心臟缺血、心絞痛等情況，以上嚴重情況反映其身體問題長年累月累積而成。

案件編號：CCDI-182/2021