今增3宗輸入個案 均帶有變種病毒 1患者在香港足球會工作

新冠肺炎疫情持續，​衞生署衞生防護中心今日(3日)公布，本港新增3宗新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計12,353宗，另有少於5宗初步確診。

新增個案均為輸入個案，並涉及L452R變異病毒株的感染。個案涉及2男1女，年齡介乎26至62歲。3人均由高風險的A組指明地區抵港，抵港時於香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果證實染疫。

個案中，26歲男患者於11月1日乘坐「CX881」航班從美國抵港。他已於4月17日及5月14日在美國接種兩劑由美國研發的莫德納疫苗。

另外兩宗個案分別涉及62歲男病人及57歲女患者，2人均於本月1日發病，同日從英國經航班「BA027」抵港。62歲男已於5月12日及6月7日在香港接種兩劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗；57歲女患者則於3月19日及4月16日在香港接種兩劑由內地研發的科興疫苗。

上述個案中的62歲男病人(個案編號：12357)，居於薄扶林碧瑤灣21座。他10月16日離開香港前往英國，本月1日返抵香港，抵港時於臨時樣本採集中心證實確診，並帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。他在跑馬地體育道3號香港足球會工作，最後上班日期為10月14日。

為審慎起見，以上確診者於潛伏期在港曾居住、工作和曾到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。