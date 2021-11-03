樂齡科技展覽館今開幕　逾百參展商展出600款產品

由政府和香港社會服務聯會主辦，香港科技園公司協辦的第5屆樂齡科技博覽暨高峰會一連4日，於灣仔會展舉行，佔地近9400平方米，並設有4大特色主題館，市民可免費入場。會場內共有160多個參展單位，展出超過600款，來自是30多個國家和地區的產品及方案，涵蓋長者復康需要及健康監測等，從而推動樂齡科技的應用，當中包括新型助行車及智能床，幫助長者及其照顧者生活得更好。

會上展出多個特色展品，包括一款為栢金遜病患者設計的二合一助行車，助行車設計輕巧，還可以轉換成輕便輪椅，當中車身的節拍器及手柄的震動節奏可以讓患者調節步速。另有雷達偵測離床裝置的智能床，產品主要應用於院舍、醫院，確保需要特別照顧的病人安全，由於相關技術新穎，普遍造價會較高，待市場成熟後可作相應調整，甚至引入獨居長者家居。

此外，在互動體驗運動場中，為鼓勵市民多做運動，館內提供多項科技運動器材，包括滑雪標槍等。另展館亦設有虛擬實境體驗項目，令參加者體驗精神病的病徵。

社聯行政總裁蔡海偉表示，展館內防跌預防及偵測館頗具特色，因為對長者來說，跌倒往往是危險的因素。故此多個展品能在夠評估、偵測及輔助設備上，令照顧者可以得到最新資訊。而館內亦有多個來自外國及中國的產品，部分更首次在香港展出。

蔡亦指出樂齡科技近年來為人認識，政府亦增設十億港元相關基金，現時亦有多間安老康復單位提供租用服務，一般市民也可負擔，市場亦有大需求，希望更多公司願意去投資及研發 。