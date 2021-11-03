賢學思政2國安案合併　本月18日答辯

已解散的學生組織「賢學思政」4名成員，包括王逸戰、陳枳森、朱慧盈、黃沅琳，被控串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，分兩案先後提堂。兩案今天(3日)在西九龍裁判法院再提訊，控方申請合併案件，及轉介區域法院處理，並已將文件副本轉交辯方。署理總裁判官羅德泉批准控方申請，案件排期11月18日在灣仔區域法院答辯。朱慧盈早前獲高院保釋，期間續准擔保外出，其餘3名被告今天沒有保釋申請，續須還押。

4名被告依次為王逸戰(20歲，學生)、陳枳森(20歲，無業)、朱慧盈(18歲，學生)及黃沅琳(19歲，學生)。控罪指4人於2020年10月25日至2021年6月16日期間，在香港與其他人串謀，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度；推翻中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。

4名被告僅朱慧盈獲准以原有條件保釋，條件包括現金1.5萬港元、父親人事擔保1萬港元、交出所有旅遊證件，不得離港及需居於報稱地址，朱另需每天到警署報到，於每晚11時至早上7時遵守宵禁令，並且不得直接或間接作出任何可視為違反國安法或其他罪行的行為、不得以任何方式接受訪問、不得於社交平台發表言論、及不得與任何外國政府官員或代表見面。

案件編號：WKCC4475/2021