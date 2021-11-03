警大嶼山檢5快艇10舷外引擎　拘黑幫走私集團主腦

警方持續打擊非法走私及相關犯罪活動，今日(3日)在大嶼山大蠔灣，檢獲5艘懷疑被用作走私用途快艇以及10個舷外引擎，市值約400萬港元，並以涉嫌「為走私用途而建造船隻」，拘捕一名58歲有黑社會背景男子。

警方早前收到線報，指有不法分子為逃避警方及相關部門的執法行動，將走私用的快艇匿藏在較偏僻及隱蔽的海域，以及靠近陸地的地點。根據情報分析及深入調查後，警方成功鎖定一個位於香港海域以西、近大嶼山大蠔灣一個較隱蔽的水域，懷疑被用作走私快艇停泊位置。

新界南總區反三合會行動組探員，遂聯同新界南總區衝鋒隊、大嶼山警區軍裝及刑事部警員，今早上11時許，突擊搜查目標走私船隻停泊位置，當場檢獲5艘被改裝過、長約9至12米、闊約2.5米的懷疑走私快艇，每艘快艇各自裝有兩部300或400匹馬力的舷外引擎，總市值約400萬港元，而快艇在海上航行的速度可以超過時速50海里，相等於陸上駕駛超過時速80公里的速度。

經初步調查後，警方於白芒以涉嫌「為走私用途而建造船隻」拘捕一名有黑幫背景的姓黃(58歲)男子，相信他是一個活躍於大嶼山區內的走私集團主腦，他亦是今次行動中檢獲的其中兩艘快艇之登記船主，被帶署扣查。警方行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

該總區反三合會行動組總督察庾博瀚稱，根據香港法例第60章《進出口條例》第14A條，「為走私用途而建造船隻」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁7年及罰款200萬港元。警方會繼續利用跨部門合作平台，致力打擊不法分子的走私活動，以杜絕其收入來源。如果市民於陸上或海上發現懷疑走私活動，可以即時致電警方作出通報，透過警民合作，攜手打擊走私以及相關犯罪活動